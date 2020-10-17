"Эвертон" и "Ливерпуль" сыграли вничью. У гостей отменили гол на 92 минуте

Лидеры чемпионата Англии "Эвертон" и "Ливерпуль" встретились в очном матче 5-го тура.
Фото: Getty Images
Счёт в матче открыл Садио Мане. Спустя несколько минут вратарь хозяев Джордан Пикфорд в своей штрафной влетел в защитника Вирджила Ван Дайка. Голландец в момент нарушения был в положении "вне игры", поэтому о пенальти не было и речи. Повреждение оказалось серьезным и капитана "Ливерпуля" заменил Джо Гомес. К 19 минуте счёт стал равным: Майкл Кин замкнул подачу Хамеса Родригеса. Правда, в первом тайме "Эвертону" также пришлось попрощаться со своим капитаном. Шимус Коулмэн не смог продолжить игру.

Во втором тайме Мохаммед Салах вновь вывел "Ливерпуль" вперёд. Этот гол стал для египтянина сотым в майке английского клуба. На 81 минуте Доминик Кальверт-Льюин сделал счёт равным. Последние минуты игры хозяева доигрывали в меньшинстве: Ричарлисон получил прямую красную карточку. "Ливерпуль" забил свой третий гол на 92 минуте, но его отменили после просмотра VAR — был офсайд.

Ничья оставила "Эвертон" на первой строчке турнирной таблицы с 13 набранными баллами. "Ливерпуль" — второй с 10 очками.

Чемпионат Англии, 5 тур

"Эвертон" 2:2 "Ливерпуль"

Голы: Кин, 20, Кальверт-Льюин, 81 - Мане, 3, Салах, 72

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Кин, Мина, Коулман (Годфри, 38), Гомеш (Сигурдссон, 77), Аллан, Дукуре (Ивоби, 78), Родригес, Ричарлисон, Калверт-Льюин

"Ливерпуль": Адриан, Матип, Александер-Арнольд, Робертсон, ван Дейк (Гомес, 11), Алькантара, Фабиньо (Вейналдум, 90+1), Хендерсон, Фирмино (Жота, 78), Мане, Салах

Предупреждения: Родригес, 45, Мане, 67, Гомеш, 69, Фабиньо, 84, Аллан, 84

Удаления: Ричарлисон, 90

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