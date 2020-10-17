Ван Дейк повредил крестообразную связку колена и может пропустить 7-8 месяцев

У защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка диагностирована травма передней крестообразной связки колена.

Фото: The Sun

29-летний голландский защитник был заменен на 11-й минуте матча с "Эвертоном" (2:2) из-за травмы. По информации источника, ван Дейк повредил крестообразную связку колена. Срок восстановления может составить от 7 до 8 месяцев. Таким образом, защитник пропустит остаток сезона. Клуб пока не подтвердил эту информацию.



Источник: эфир Bein Sports