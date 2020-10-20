"МЮ" убрал из заявки на АПЛ защитника Джонса и вратаря Ромеро

"Манчестер Юнайтед" отзаявил защитника Фила Джонса и голкипера Серхио Ромеро и планирует расстаться с этими игроками зимой.

Фото: Getty Images

Защитник Фил Джонс и вратарь Серхио Ромеро исключены из заявки "Манчестер Юнайтед" в АПЛ. Клуб не рассчитывает на этих игроков - они не провели в этом сезоне ни одного матча и не заявлены в Лигу чемпионов.



В зимнее трансферное окно "МЮ" постарается подыскать для Джонса и Ромеро новые клубы.



Источник: Sky Sports

