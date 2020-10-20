Защитник Фил Джонс и вратарь Серхио Ромеро исключены из заявки "Манчестер Юнайтед" в АПЛ. Клуб не рассчитывает на этих игроков - они не провели в этом сезоне ни одного матча и не заявлены в Лигу чемпионов.
В зимнее трансферное окно "МЮ" постарается подыскать для Джонса и Ромеро новые клубы.
Источник: Sky Sports
"МЮ" убрал из заявки на АПЛ защитника Джонса и вратаря Ромеро
"Манчестер Юнайтед" отзаявил защитника Фила Джонса и голкипера Серхио Ромеро и планирует расстаться с этими игроками зимой.
Фото: Getty Images
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