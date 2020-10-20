"Челси" заявил в АПЛ завершившего карьеру 38-летнего Чеха

38-летний экс-голкипер Петр Чех включен в заявку "Челси" на АПЛ в качестве действующего игрока.
Фото: Getty Images
"Челси" включил в официальную заявку АПЛ 38-летнего Петра Чеха, год назад завершившего карьеру действующего вратаря. Экс-голкипер работает в лондонском клубе техническим советником и заявлен как "игрок без контракта" для подстраховки проблем с основными вратарями.

В ходе своей карьеры Петр Чех провел 11 сезонов за "аристократов" (2004-2015) и 4 за "Арсенал" (2015-2019).


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Теги: АПЛ Челси Чех
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