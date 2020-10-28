Источник: "Манчестер Юнайтед" летом постарается выкупить у "Лейпцига" Упамекано за 38 миллионов фунтов

"Манчестер Юнайтед" будет пытаться подписать защитника "Лейпцига" Дайо Упамекано до конца лета в период действия опции выкупа.

Фото: Getty Images

"Манчестер Юнайтед" продолжает интересоваться 22-летним защитником "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано. По данным источника, в контракте игрока с немецким клубом, который был продлен летом до 2023 года, прописана опция выкупа за сумму 38 миллионов фунтов со сроком действия до конца лета 2021 года. Этим нюансом и собирается воспользоваться "МЮ".



В текущем сезоне Упамекано провел за "Лейпциг" 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. В сентябре 2020 года 22-летний защитник дебютировал за первую сборную Франции, за которую успел провести 3 игры и забить 1 гол.





Источник: The Times