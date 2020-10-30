"Терроризму нет места в Исламе". Озил - о событиях во Франции

Terrorism has no place in Islam ??? pic.twitter.com/Vclh5VVSwl— Mesut ?zil (@MesutOzil1088) October 30, 2020
"Терроризму нет места в Исламе", – написал Озил в своем "твиттере".
Напомним, что накануне утром на прихожан церкви в Ницце было совершено нападение. 3 человека погибло, одна из них, пожилая женщина, была найдена у купели со святой водой, практически обезглавленная.
Озил - немец турецкого происхождения. Футболист неоднократно выражал поддержку исламскому народу.
Источник: "твиттер" Месута Озила