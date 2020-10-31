"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал". Где смотреть матч онлайн 1 ноября 2020

В матче 7 тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" примет на своем поле лондонский "Арсенал".
Фото: Getty Images
Оба соперника неудачно стартовали в новом сезоне Английской премьер-лиги и стремятся поправить свое турнирное положение. "Красные дьяволы" набрали 7 очков в 5 матчах и занимают только 15 строчку в таблице. В последнем матче в АПЛ "Юнайтед" сыграл вничью с "Челси" 0:0. "Канониры" в 6 встречах добыли 9 очков и находятся немногим выше - на 12 позиции. Два последних матча в АПЛ "Арсенал" проиграл с одинаковым счетом 0:1 "Манчестер Сити" и "Лестеру".

Где смотреть матч онлайн?

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" можно посмотреть онлайн на портале okko.tv.

Начало игры: 19:30 МСК 01.11.2020

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Теги: АПЛ Манчестер Юнайтед Арсенал
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