Оба соперника неудачно стартовали в новом сезоне Английской премьер-лиги и стремятся поправить свое турнирное положение. "Красные дьяволы" набрали 7 очков в 5 матчах и занимают только 15 строчку в таблице. В последнем матче в АПЛ "Юнайтед" сыграл вничью с "Челси" 0:0. "Канониры" в 6 встречах добыли 9 очков и находятся немногим выше - на 12 позиции. Два последних матча в АПЛ "Арсенал" проиграл с одинаковым счетом 0:1 "Манчестер Сити" и "Лестеру".
Где смотреть матч онлайн?
Матч "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" можно посмотреть онлайн на портале okko.tv.
Начало игры: 19:30 МСК 01.11.2020
"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал". Где смотреть матч онлайн 1 ноября 2020
В матче 7 тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" примет на своем поле лондонский "Арсенал".
Фото: Getty Images
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