Поединок завершился минимальной победой "канониров" со счетом 1:0. Единственный мяч на 69-й минуте с пенальти забил Обамеянг. Отметим, что "Арсенал" прервал свою серию из двух поражений подряд.
"Арсенал" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. "МЮ" расположился на 15-й позиции, имея в своем активе 7 очков.
Чемпионат Англии
7 тур
"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" - 0:1
Гол: Обамеянг, 69 (пен).
"Арсенал" на выезде обыграл "Манчестер Юнайтед"
В матче 7-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на своем стадионе принимал "Арсенал".
Фото: ФК "Арсенал"
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