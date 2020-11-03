"Манчестер Сити" намерен подписать Месси в январе

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси нужен "Манчестер Сити".

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Английский клуб намерен оформить сделку с аргентинским форвардом в ближайшее трансферное окно. Ожидается, что "Манчестер Сити" сделает предложение Месси о переходе в январе следующего года.



Контракт Месси с "Барселоной" истекает летом 2021 года и он сможет вести переговоры с другим клубом ближайшей зимой.



Источник: Mundo Deportivo