"Саутгемптон" победил "Ньюкасл" и впервые в истории возглавил турнирную таблицу АПЛ

"Саутгемптон" вышел на первое место впервые в истории АПЛ после домашней победы над "Ньюкаслом" со счетом 2:0.

Фото: AFP