"Саутгемптон" победил "Ньюкасл" и впервые в истории возглавил турнирную таблицу АПЛ

"Саутгемптон" набрал 16 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата, обойдя "Ливерпуль" по разнице голов. Это случилось впервые с момента образования АПЛ - предыдущее промежуточное лидерство "святых" датируется 1988 годом. "Ньюкасл" с 11 очками остался на 11 месте.
Чемпионат Англии
8 тур
Саутгемптон – Ньюкасл Юнайтед 2:0 (1:0)
Голы: Адамс, 7, Армстронг, 82
Саутгемптон: Маккарти, Стивенс, Вестергор, Беднарек, Уолкер-Питерс, Армстронг, Дженепо (Редмонд, 74), Ромеу, Уорд-Праус, Уолкотт (Лонг, 88), Адамс
Ньюкасл Юнайтед: Дарлоу, Шёр, Льюис, Фернандес, Ласселлс, Сент-Максимен, Мёрфи (Жоэлинтон, 79), Альмирон, Хендрик (Лонгстафф, 61), Лонгстафф, Уилсон (Кэрролл, 78)
Предупреждения: Ромеу, 27, Фернандес, 43, Лонгстафф, 90