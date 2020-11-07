Кавани стал самым возрастным после Ибрагимовича игроком, забившим свой дебютный гол в АПЛ

Уругвайский форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани забил самый "старый" дебютный гол в Английской премьер-лиге без учета Златана Ибрагимовича.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани забил свой первый гол в АПЛ, установив окончательный счет в матче "Эвертон" - "МЮ" (1:3).Этот мяч стал самым "старым" дебютным голом Английской премьер-лиги после гола Златана Ибрагимовича. Кавани впервые отличился в АПЛ в возрасте 33 лет и 267 дней. Ибрагимович - в возрасте 34 лет и 316 дней, его дебютный гол в чемпионате Англии был забит в августе 2016 года.Уругвайский форвард забил "Эвертону" на 90+5 минуте матча, проведя на поле менее четверти часа - он вышел на замену на 82 минуте вместо Антони Марсьяля.