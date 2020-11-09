Источник: главные тренеры клубов АПЛ хотят вернуть пять замен в матчах лиги

Тренеры Английской премьер-лиги могут попросить вернуть правило пяти замен вместо трех уже в этом сезоне.

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Главные тренеры клубов АПЛ вновь попросят лигу повысить количество допустимых в матче замен до пяти, сообщают британские СМИ. Всё большее число специалистов недовольно возможностью делать только три замены в играх этого сезона, в то время как во время доигровки прошлого чемпионата менеджеры могли поменять по ходу матча пятерых футболистов.



Группа главных тренеров команд АПЛ во главе с Юргеном Клоппом и Хосепом Гвардиолой высказывает мнение, что текущий формат существенно увеличивает травматичность игроков. Ранее этот вопрос уже два раза ставился на голосование, но до сих пор инициатива не получала нужной поддержки. Так, при последнем голосовании вариант с пятью заменами поддержали 11 клубов Премьер-лиги из 20, в то время как для его принятия было необходимо 14 голосов "за".



Источник: BBC