Временнно исполняющим обязанности президента ФА назначен Питер Маккормик.
Напомним, что Кларк во время официального выступления назвал темнокожих футболистов "цветными".
Источник: официальный сайт Футбольной ассоциации Англии
Глава футбольной ассоциации Англии ушел в отставку после того, как назвал темнокожих футболистов "цветными"
Официальный сайт Футбольной ассоциации Англии объявил об отставке главы организации Грега Кларк.
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