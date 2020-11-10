Глава футбольной ассоциации Англии ушел в отставку после того, как назвал темнокожих футболистов "цветными"

Официальный сайт Футбольной ассоциации Англии объявил об отставке главы организации Грега Кларк.
Временнно исполняющим обязанности президента ФА назначен Питер Маккормик.

Напомним, что Кларк во время официального выступления назвал темнокожих футболистов "цветными".

Источник: официальный сайт Футбольной ассоциации Англии

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Теги: Кларк
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