Шоу получил повреждение в матче против "Эвертона" 7 ноября и был заменен по ходу игры.
В текущем сезоне АПЛ 25-летний защитник провел 7 матчей, сделал 1 голевую передачу и получил 2 желтые карточки.
Источник: The Athletic
Защитник "МЮ" Шоу пропустит до 6 недель из-за травмы
Крайний защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу пропустит из-за травмы подколенного сухожилия до 6 недель.
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"
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