Защитник "МЮ" Шоу пропустит до 6 недель из-за травмы

Крайний защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу пропустит из-за травмы подколенного сухожилия до 6 недель.

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

Шоу получил повреждение в матче против "Эвертона" 7 ноября и был заменен по ходу игры.



В текущем сезоне АПЛ 25-летний защитник провел 7 матчей, сделал 1 голевую передачу и получил 2 желтые карточки.



Источник: The Athletic