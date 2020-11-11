"Ливерпуль" намерен приобрести защитника до открытия трансферного окна

Действующий чемпион Англии планирует получить разрешение на покупку игрока вне трансферного окна.

Фото: ФК "Ливерпуль"

"Ливерпуль" не будет ждать открытия трансферного окна в январе и собирается получить специальное разрешение от руководства Английской Премьер-Лиги для подписания игрока на позицию центрального защитника. "Мерсисайдцы" планируют доказать, что количество травм на одной позиции является форс-мажором.



Напомним, в игре пятого тура АПЛ с "Эвертоном" травму крестообразной связки колена получил Вирджил ван Дейк. Вернуться игрок сможет только весной следующего года.



Сегодня повреждение на тренировке сборной Англии получил Джо Гомес. Срок восстановления игрока неизвестен. Также в лазарете остается Фабиньо, способный закрыть позицию центрального защитника.



"Ливерпуль" на данный момент занимает третье место в АПЛ. После восьми матчей у команды Юргена Клоппа 17 очков.



Источник: инсайдер Пол Джойс