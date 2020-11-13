"Арсенал" вернул маскота Ганнерзавра, но не стал возвращать исполнителя его роли в течение 27 лет

Лондонский "Арсенал" вернул на свой стадион Ганннерзавра - клубный талисман был сокращен в октябре из-за финансовых последствий пандемии. Но уволенный исполнитель его роли в течение 27 лет Джерри Куай на работу не вернулся.
Фото: Getty Images
Ганнерзавр вернулся на стадион лондонского "Арсенала" без исполнителя его роли в течение 27 лет Джерри Куая - уволенный в октябре из-за экономических последствий пандемии, он не получил предложения вернуться к своей работе. Теперь роль маскота распределена между несколькими сотрудниками клуба.

Сын Джерри Куая Дэниел прокомментировал эту ситуацию для прессы.

- Мой отец преданно служил "Арсеналу" в роли Ганнерзавра, который стал его альтер-эго. Он делал это бесплатно на протяжении первых 14 лет из 27 и помог создать персонажа, которого узнают за пределами мира футбола. Но моему отцу не предложили перейти на частичную занятость или каким-то еще образом передать свои обязанности. Видимо, его действительно считают в клубе вымершим динозавром. И дело не в деньгах, а в 27 годах лояльного отношения и воспоминаниях, - передает слова Дэниела Куая Daily Mail.

Напомним, в октябре 2020 года из-за тяжелой экономической ситуации руководство "канониров" приняло решение убрать со стадиона клубного маскота Ганнерзавра и уволить исполнителя его роли Джерри Куая. Хавбек "Арсенала" Месут Озил внес предложение платить за работу Ганнерзавра из своей собственной зарплаты, после чего было принято решение все же вернуть клубный талисман. Ганнерзавр впервые появился на домашних матчах "канониров" в сезоне 1993/94, все это время его роль исполнял Джерри Куай.

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Теги: АПЛ Арсенал Лондон
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