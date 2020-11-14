Источник: АПЛ протестирует дополнительные замены при травмах головы

В текущем сезоне в Английской премьер-лиге будет опробована система дополнительных замен в случаях травм головы.

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Уже в нынешнем сезоне в АПЛ будет протестирована на практике система дополнительных замен при травмах головы. Суть ее состоит в том, что у тренера будет возможность поменять футболиста, получившего сотрясение, даже при уже выбранном лимите замен. Чтобы не возникало почвы для злоупотребления новым правилом, одновременно добавочная замена будет предоставляться и сопернику. Целью нововведения является повышение уровня безопасности и снижение травматизма игроков.



Окончательное решение по принятию новой системы будет приниматься на следующем заседании IFAB (Международного совета футбольных ассоциаций) – органа, ведающего изменениями в футбольных правилах.



Ранее главные тренеры клубов Английской премьер-лиги высказывали мнение, что стоит задуматься о введении пяти замен в матчах АПЛ на постоянной основе - так, как это было в доигровке прошлого сезона. В частности, этой позиции придерживаются Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола, которые неоднократно высказывались о повышении травматизма среди игроков из-за уплотненного календаря и большого количества матчей.



Источник: BBC