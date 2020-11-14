Как сообщается, источники в окружении испанского специалиста отмечают, что он, скорее всего, останется в команде.
Напомним, что нынешний контракт Гвардиолы истекает летом 2021 года.
"Манчестер Сити" по итогам 8-и туров Английской Премьер-Лиги занимает 10-е место, набрав 12 очков. Отметим, что у "горожан" одна игра в запасе.
Источник: The Telegraph
Источник: Гвардиола близок к продлению контракта с "Ман Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола близок к продлению контракта с "горожанами".
Фото: ФК "Манчестер Сити"
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