Защитник "Челси" может перейти в "Наполи"

"Наполи" интересуется защитником "Челси" Эмерсоном.

Фото: ФК "Челси"
Итальянский клуб начал переговоры с руководством "синих" по поводу трансфера бразильца. Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо лично заинтересован в переходе защитника лондонского клуба. Сообщается, что сам "Челси" не против сделки.

В минувшем сезоне АПЛ Эмерсон провел 15 матчей, в которых получил 3 желтые карточки.

Источник: La Repubblica



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Теги: Челси Наполи Эмерсон
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