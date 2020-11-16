Итальянский клуб начал переговоры с руководством "синих" по поводу трансфера бразильца. Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо лично заинтересован в переходе защитника лондонского клуба. Сообщается, что сам "Челси" не против сделки.
В минувшем сезоне АПЛ Эмерсон провел 15 матчей, в которых получил 3 желтые карточки.
Источник: La Repubblica
Защитник "Челси" может перейти в "Наполи"
"Наполи" интересуется защитником "Челси" Эмерсоном.
Фото: ФК "Челси"
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