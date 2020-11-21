"Наша цель – выиграть ЛЧ и АПЛ". Нигерийский бизнесмен хочет купить 35% акций "Арсенала"

Нигерийский политик и бизнесмен Орджи Узор Калу заявил о намерении приобрести долю в лондонском "Арсенале".