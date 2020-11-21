"Будучи столпом африканского футбола, я рассматриваю возможность инвестиций в футбол. Я куплю 35% акций "Арсенала". Наша цель – выиграть Лигу чемпионов и АПЛ, как мы это делали с "Эниимбой" (нигерийский клуб, который становился чемпионом страны, когда Калу занимал должность губернатора штата Абия - прим. Rusfootball.info).
Напомним, что на данный момент 97% акций "канониров" принадлежат американскому бизнесмену Стэну Кронке.
После 8-и туров "Арсенал" под руководством Микеля Артеты занимает 11-е место в АПЛ, набрав 12 очков.
Источник: "твиттер" Орджи Узор Калу
"Наша цель – выиграть ЛЧ и АПЛ". Нигерийский бизнесмен хочет купить 35% акций "Арсенала"
Нигерийский политик и бизнесмен Орджи Узор Калу заявил о намерении приобрести долю в лондонском "Арсенале".
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