Жиру может покинуть "Челси" этой зимой

Лондонский "Челси" готов отпустить нападающего Оливье Жиру в зимнее трансферное окно.

Фото: ФК "Челси"

По информации источника, руководство "синих" с пониманием относится к желанию 34-летнего игрока сборной Франции получить игровую практику перед перенесенным Евро-2020.



В связи с этим лондонцы готовы рассмотреть вариант с уходом футболиста, если Жиру об этом попросит.



В нынешнем сезоне АПЛ француз провел на поле 40 минут и результативными действиями не отметился.



Источник: The Athletic