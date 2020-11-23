По информации источника, руководство "синих" с пониманием относится к желанию 34-летнего игрока сборной Франции получить игровую практику перед перенесенным Евро-2020.
В связи с этим лондонцы готовы рассмотреть вариант с уходом футболиста, если Жиру об этом попросит.
В нынешнем сезоне АПЛ француз провел на поле 40 минут и результативными действиями не отметился.
Источник: The Athletic
Жиру может покинуть "Челси" этой зимой
Лондонский "Челси" готов отпустить нападающего Оливье Жиру в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Челси"
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