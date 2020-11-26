Муса - об интересе "Шеффилда": хочу играть на топ-уровне, при всем уважении к этому клубу

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса, который на данный момент находится в статусе свободного агента, прокомментировал слухи о возможном переходе в "Шеффилд Юнайтед".

Фото: ПФК ЦСКА

"Не понимаю, с чего вообще возникла эта история, я не придаю значения слухам и сплетням. При всем уважении к этому клубу, я покинул Саудовскую Аравию для того, чтобы продолжить карьеру на топ-уровне", - приводит слова нигерийца BBC.



Напомним, что последним клубом 28-летнего форварда был "Аль-Наср Эр-Рияд". Ранее появилась информация, что агенты предложили Мусу пяти английским клубам.