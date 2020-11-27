- Приобретения в январе? Нет, абсолютно точно. У меня фантастическая команда, чтобы бороться за все титулы. Футболисты, которые играют хорошо, продолжат играть, - передает слова Гвардиолы официальный сайт "Манчестер Сити".
Ранее появлялась информация, что "горожане" хотели бы подписать в ходе зимнего трансферного окна нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и готовы предложить за него каталонскому клубу 15 миллионов фунтов.
"Манчестер Сити" не будет покупать Месси в зимнее трансферное окно
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что клуб не собирается приобретать новых игроков в январе.
Фото: Getty Images
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