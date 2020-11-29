Это худший результат "канониров" в высшем английском дивизионе с сезона-1981/1982 – тогда было набрано 12 баллов.
Год назад "пушкари" уволили с поста главного тренера Унаи Эмери. При нем к этой дате "Арсенал" набрал 18 очков в 13-и матчах и занимал 8-ю строчку чемпионата. На данный момент лондонскую команду возглавляет Микель Артета.
"Арсенал" выдал худший старт за 39 лет, набрав 13 очков в 10 матчах
После поражения от "Вулверхэмптона" в матче 10-го тура АПЛ лондонский "Арсенал" занимает 14 место в чемпионате Англии, набрав 13 очков.
Фото: ФК "Арсенал"
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