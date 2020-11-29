"Арсенал" выдал худший старт за 39 лет, набрав 13 очков в 10 матчах

После поражения от "Вулверхэмптона" в матче 10-го тура АПЛ лондонский "Арсенал" занимает 14 место в чемпионате Англии, набрав 13 очков.
Фото: ФК "Арсенал"
Это худший результат "канониров" в высшем английском дивизионе с сезона-1981/1982 – тогда было набрано 12 баллов.

Год назад "пушкари" уволили с поста главного тренера Унаи Эмери. При нем к этой дате "Арсенал" набрал 18 очков в 13-и матчах и занимал 8-ю строчку чемпионата. На данный момент лондонскую команду возглавляет Микель Артета.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: Арсенал
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"This is Spartak". Красно-белые показали, как Тедеско пнул Жиго (фото)
"Спартак" пошутил на тему поведения Тедеско на бровке (видео)
"Рубин" показал, что осталось за кадром в победном матче с ЦСКА (видео)
"Ювентус" может обменять у "ПСЖ" Икарди на Дибалу
"Крылья" опять уступили "Оренбургу", "Нижний" выстоял во Владикавказе. Обзор 25-го тура ФНЛ
Мендеш ищет новый клуб для Лаутаро Мартинеса
Рибалта: не понимаю, в чем подписание Малкома является провалом? 4
"Если бьешься за золото, иногда нужно и такие корявые 3 очка набирать". Червиченко - о победе "Спартака" над "Ротором" 2
Губерниев - о видео Дзюбы: я общался с прекрасными женщинами. Они сказали: "Прекрасное тело, классный парень" 14
Губерниев: у ЦСКА уничижительный тон по отношению к учителям физкультуры 2
Рибалта отреагировал на информацию об интересе "Зенита" к Влашичу
Азар, Рамос и Карвахаль - вне заявки "Реала" на матч с "Шахтером"
"Арсенал" выдал худший старт за 39 лет, набрав 13 очков в 10 матчах
Аршавин - о падении Ларссона: нельзя за такое ставить пенальти 7
Рибалта рассказал о причине неудач "Зенита" в Лиге чемпионов 7
"Наполи" разгромил "Рому"
"Арсенал" уступил "Вулверхэмптону"
"Наполи" вышел на матч против "Ромы" в форме в стиле сборной Аргентины в честь Марадоны (фото) 1
Кокорин: рад забить первый гол на нашей домашней арене 4
Жиго: хотел отдать приз лучшему игроку Кокорину. Он тоже гол забил (видео) 1
Официально: Стадион "Наполи" будет назван в честь Марадоны 2
Акавов: есть люди, которым выгодна критика Газизова 3
Слуцкий: проспорил Деспотовичу. Подписывайтесь на лучшего нападающего сейчас, да, Артем Дзюба? (фото) 2
Бышовец: «Спартак» не играет в еврокубках, и это ощутимое преимущество перед соперниками 6
"Оригинал - Пиратка". "Спартак" сравнил Кутепова и Ибрагимовича (фото) 8
"Начнем разваливать "Спартак" с низов". Аршавин - о зачислении сына в академию "красно-белых" 7
Хацкевич: усиление "Ротору" нужно, нам сегодня особо некому было играть впереди
Тедеско: Кокорин провел хороший матч на позиции "десятки" 8
Жиго признан лучшим игроком матча "Спартак" - "Ротор" (фото) 5
Федотов: "Спартак" должен был бить пенальти, Ларссон не симулировал 12
Все новости
-