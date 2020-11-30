Кавани могут дисквалифицировать на 3 матча за расистский пост в инстаграме

Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани может быть наказан за расистское высказывание в своем инстаграме.

Фото: сторис инстаграма Эдинсона Кавани

Во вчерашнем победном матче "МЮ" с "Саутгемптоном" (3:2) уругваец оформил дубль и сделал голевую передачу. После игры в сторис инстаграма Кавани ответил на поздравления фразой "Gracias negrito" (слово "негрито" относится к расе, а прямой перевод фразы футболиста: "Спасибо, черный", прим. Rusfootball.info). Позже Кавани удалил данный пост.



Футбольная ассоциация Англии уже расследует этот инцидент. Дисквалификация 33-летнего нападающего может составить от 3-х матчей. Однако у Кавани есть аргументы в свою защиту. По словам уругвайца, слово "негрито" используется в Южной Америке при выражении симпатии.



Источник: Daily Mail