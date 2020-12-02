"Ман Сити" интересуется корейским полузащитником "Валенсии"

Полузащитник "Валенсии" Ли Кан Ин входит в сферу интересов "Манчестер Сити".

Фото: ФК "Валенсия"

Как сообщает источник, 19-летний корейский футболист заявил руководству клуба, что не будет продлевать истекающий летом 2022 года контракт, так как его не устраивает положение в команде под руководством главного тренера Хави Грасии. "Валенсия" готова продать Ли Кан Ина в зимнее трансферное окно.



В нынешнем сезоне испанского чемпионата хавбек принял участие в 9 матчах и сделал 3 голевые передачи.



Источник: La Razon