Бруну Фернандеш признан лучшим игроком ноября в АПЛ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признан лучшим игроком ноября в чемпионате Англии.

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В ноябре Фернандеш провел за "МЮ" четыре матча в АПЛ, в которых забил четыре гола и сделал один голевой пас. В этот период "красные дьяволы" обыграли "Саутгемптон" (3:2), "Вест Бромвич Альбион" (1:0) и "Эвертон" (3:1), а также уступили "Арсеналу" (0:1).



Отметим, что для Фернандеша это уже третий приз лучшему игроку АПЛ по итогам месяца. Португалец выступает за "манкунианцев" с января текущего года.



Источник: Официальный сайт АПЛ