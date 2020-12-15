Сон близок к продлению контракта с "Тоттенхэмом"

Полузащитник "Тоттенхэма" Сон Хын Мин близок к обновлению трудового договора с клубом.

Фото: independent.co.uk

Лондонский клуб ведет переговоры с 28-летним игроком о продлении контракта до лета 2025 года, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Твиттере.



Сон Хын Мин перешел в "Тоттенхэм" из "Байера" в 2015 году.



В текущем сезоне АПЛ хавбек в составе "шпор" провел 12 матчей и забил 10 мячей.