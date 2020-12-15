Лондонский клуб ведет переговоры с 28-летним игроком о продлении контракта до лета 2025 года, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Твиттере.
Сон Хын Мин перешел в "Тоттенхэм" из "Байера" в 2015 году.
В текущем сезоне АПЛ хавбек в составе "шпор" провел 12 матчей и забил 10 мячей.
Сон близок к продлению контракта с "Тоттенхэмом"
Полузащитник "Тоттенхэма" Сон Хын Мин близок к обновлению трудового договора с клубом.
Фото: independent.co.uk
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