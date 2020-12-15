"Юрген Клопп назвал "Тоттенхэм" машиной по добыванию результата? Мы еще не достигли этого. Машина — это "Ливерпуль", показывающий такие результаты в последние годы", - сказал Моуринью.
Португалец добавил, что машиной также являлся "Челси", с которым он выиграл АПЛ дважды подряд - в 2005 и 2006 годах.
Отметим, что 16 декабря "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" встретятся в матче 13-го тура чемпионата Англии. Матч начнется в 23.00 мск.
Источник: BBC
Моуринью ответил Клоппу, назвавшему "Тоттенхэм" машиной по добыванию результатов
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью ответил на высказывание главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, назвавшего "шпор" машиной по добыванию результатов.
Фото: Global Look Press
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