"Вест Хэм" может приобрести полузащитника "Спартака" Алекса Крала, передают британские СМИ.
Как сообщает источник, Крал является основным трансферным вариантом "молотобойцев" в зимнее окно переходов. В составе "Вест Хэма" играют два его соотечественника и партнера по национальной сборной - опорный хавбек Томаш Соучек и защитник Владимир Цоуфал.
В нынешнем сезоне Крал сыграл за "Спартак" в 20 матчах и записал на свой счет 3 голевых паса.
Источник: The Athletic
Источник: "Вест Хэм" интересуется полузащитником "Спартака" Кралом
Клуб Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" проявляет интерес к чешскому хавбеку московского "Спартака" Алексу Кралу.
Фото: РПЛ
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