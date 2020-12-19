Источник: Моуринью обсудил с Модричем возможное возвращение хорвата в "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заинтересован в переходе полузащитника мадридского " Реала " Луки Модрича.

Фото: ФК "Реал"

По информации источника, португальский специалист связывался с 35-летним хорватским футболистом, чтобы осудить его возвращение в лондонский клуб.



Напомним, что Модрич защищал цвета "Тоттенхэма" в период с 2008 по 2012 год. Трансферная стоимость хорвата оценивается порталом transfermarkt в 10 млн евро.



Источник: главный редактор OK Diario Эдуардо Инда