По информации источника, португальский специалист связывался с 35-летним хорватским футболистом, чтобы осудить его возвращение в лондонский клуб.
Напомним, что Модрич защищал цвета "Тоттенхэма" в период с 2008 по 2012 год. Трансферная стоимость хорвата оценивается порталом transfermarkt в 10 млн евро.
Источник: главный редактор OK Diario Эдуардо Инда
Источник: Моуринью обсудил с Модричем возможное возвращение хорвата в "Тоттенхэм"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заинтересован в переходе полузащитника мадридского "Реала" Луки Модрича.
Фото: ФК "Реал"
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