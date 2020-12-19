У лондонского "Арсенала" худший результат после 14 туров за 46 лет

Лондонский " Арсенал " уступил "Эвертону" (1:2) в матче 14-го тура Английской Премьер-Лиги.

Фото: ФК "Арсенал"

Подопечные Микеля Артеты не побеждают на протяжении семи матчей чемпионата подряд – пять поражений и два ничейных результата.



У "канониров" 14 очков по итогам 14 туров АПЛ – это худший результат с сезона-1974/75. Тогда было 12 очков.



Отметим, что сезон-1974/75 лондонский клуб закончил на 16-й позиции из 22 команд.