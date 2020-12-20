"Челси" хочет удержать в команде форварда Оливье Жиру. На французского игрока рассчитывает главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард.
Ранее сообщалось, что в Жиру заинтересованы итальянские "Интер" и "Ювентус".
Оливье Жиру выступает за "Челси" с 2018 года. В этом сезоне Жиру сыграл в 14-ти матчах во всех турнирах, забив 8 голов.
Контракт француза с лондонской командой рассчитан до июня 2021 года.
Источник: Calciomercato
"Челси" хочет оставить Жиру
Лондонский "Челси" планирует оставить в составе команды французского нападающего Оливье Жиру.
Фото: "Getty Images"
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