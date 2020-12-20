"Челси" хочет оставить Жиру

Лондонский "Челси" планирует оставить в составе команды французского нападающего Оливье Жиру.

Фото: "Getty Images"

"Челси" хочет удержать в команде форварда Оливье Жиру. На французского игрока рассчитывает главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард.



Ранее сообщалось, что в Жиру заинтересованы итальянские "Интер" и "Ювентус".



Оливье Жиру выступает за "Челси" с 2018 года. В этом сезоне Жиру сыграл в 14-ти матчах во всех турнирах, забив 8 голов.



Контракт француза с лондонской командой рассчитан до июня 2021 года.



Источник: Calciomercato