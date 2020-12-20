"Лестер" на выезде оказался сильнее "Тоттенхэма" и поднялся на 2-е место в АПЛ

"Лестер" в матче 14-го тура английской премьер-лиги обыграл в Лондоне "Тоттенхэм" (2:0).

Фото: "Getty Images"

Первый мяч был забит в компенсированное к первому тайму время - нападающий "Лестера" Джейми Варди реализовал пенальти.



В начале второго тайма был отменен гол игрока "лис" Джеймса Мэддисона из-за небольшого офсайда.



На 59-й минуте Тоби Алдервейрелд коленом перевел мяч в собственные ворота.



"Лестер" победил со счетом 2:0.



После этой победы "лисы" набрали 27 очков и поднялись на второе место АПЛ. Отставание от лидера чемпионата "Ливерпуля" составляет 4 очка.



"Тоттенхэм" располагается на 4-м месте, имея в активе 25 очков. Команда Моуриньо потерпела второе поражение кряду.



Чемпионат Англии, 14 тур





"Тоттенхэм" 0:2 "Ливерпуль"



Голы: Варди, 45+4 (пен.), Алдервейрелд, 59 (авто.)



Тоттенхэм: Льорис, Регилон, Алдервейрелд, Орье (Уинкс, 64), Ло Чельсо (Моура, 49), Дайер, Хёйбьерг, Сиссоко, Н'Домбеле (Бэйл, 46), Хын Мин, Кейн



Лестер Сити: Шмейхель, Фофана, Джастин, Кастань (Амарти, 60), Эванс, Ндиди, Барнс (Прает, 84), Мэддисон, Тилеманс, Олбрайтон, Варди (Ихеаначо, 88)



Предупреждения: Олбрайтон, 32, Ндиди, 72, Дайер, 79, Уинкс, 81