"Лестер" на выезде оказался сильнее "Тоттенхэма" и поднялся на 2-е место в АПЛ

"Лестер" в матче 14-го тура английской премьер-лиги обыграл в Лондоне "Тоттенхэм" (2:0).
Фото: "Getty Images"
Первый мяч был забит в компенсированное к первому тайму время - нападающий "Лестера" Джейми Варди реализовал пенальти.

В начале второго тайма был отменен гол игрока "лис" Джеймса Мэддисона из-за небольшого офсайда.

На 59-й минуте Тоби Алдервейрелд коленом перевел мяч в собственные ворота.

"Лестер" победил со счетом 2:0.

После этой победы "лисы" набрали 27 очков и поднялись на второе место АПЛ. Отставание от лидера чемпионата "Ливерпуля" составляет 4 очка.

"Тоттенхэм" располагается на 4-м месте, имея в активе 25 очков. Команда Моуриньо потерпела второе поражение кряду.

Чемпионат Англии, 14 тур


"Тоттенхэм" 0:2 "Ливерпуль"

Голы: Варди, 45+4 (пен.), Алдервейрелд, 59 (авто.)

Тоттенхэм: Льорис, Регилон, Алдервейрелд, Орье (Уинкс, 64), Ло Чельсо (Моура, 49), Дайер, Хёйбьерг, Сиссоко, Н'Домбеле (Бэйл, 46), Хын Мин, Кейн

Лестер Сити: Шмейхель, Фофана, Джастин, Кастань (Амарти, 60), Эванс, Ндиди, Барнс (Прает, 84), Мэддисон, Тилеманс, Олбрайтон, Варди (Ихеаначо, 88)

Предупреждения: Олбрайтон, 32, Ндиди, 72, Дайер, 79, Уинкс, 81

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Теги: Лестер Тоттенхэм АПЛ
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