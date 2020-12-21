Левандовски рассказал о несостоявшемся трансфере в "МЮ"

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски рассказал о несостоявшемся трансфере в "Манчестер Юнайтед" во времена выступлений за дортмундскую "Боруссию."

Фото: твиттер "Баварии"

По словам Левандовского, после второго сезона в "Боруссии" у него был разговор с Алексом Фергюсоном, в ту пору занимавшим пост главного тренера "МЮ". Польский форвард отметил, что Фергюсон хотел, чтобы он перешел в "Ман Юнайтед".



"Я был очень заинтересован в трансфере. Даже можно сказать, что был готов к нему. Но "Боруссия" не хотела меня отпускать. Но меня это не сильно расстроило, потому что у нашей команды тогда всё было хорошо", - сказал Левандовски.



Источник: Goal