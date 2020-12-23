Анчелотти сообщил, что мог возглавить "МЮ" в 2013 году

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти сообщил, что мог занять пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" в 2013 году.
Фото: imago-images / Global Look Press
"Могу лишь сказать, что до сих пор поддерживаю отличные отношения с сэром Алексом Фергюсоном. Мы с ним встретились, когда он принял решение закончить с футболом и уйти на пенсию. В тот момент я был близок к переходу в мадридский "Реал", но я очень ценю тот факт, что он разговаривал со мной в тот момент. Это все, другой возможности возглавить "Манчестер Юнайтед" у меня не было", - сказал Анчелотти.

Напомним, что в 2013 году Анчелотти получил должность главного тренера "Реала". Он провел в мадридском клубе два сезона и выиграл со "сливочными" Лигу чемпионов в 2014-м. Вместе с тем "МЮ" после ухода Алекса Фергюсона с поста главного тренера нашел ему замену в лице Дэвида Мойеса. Тот был уволен по ходу первого сезона работы с манкунианцами.

Источник: Goal

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Теги: Анчелотти Манчестер Юнайтед
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