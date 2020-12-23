Шоу высказался о шансах "Манчестер Юнайтед" на чемпионство

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу прокомментировал шансы "красных дьяволов" на завоевание титула чемпиона Англии в нынешнем сезоне.

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"Глупо сомневаться в "МЮ" с учетом нашего положения в чемпионате. Думаю, что на данный момент стать чемпионом может кто угодно. Команда, которая проявит инициативу, хорошо пройдет рождественский период и выиграет все свои матчи, будет иметь хорошие шансы", - сказал Шоу.



Отметим, что "Ман Юнайтед" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. В активе манкунианцев 26 баллов. От лидирующего "Ливерпуля" "МЮ" отстает на пять очков. При этом "красные дьяволы" провели на один матч меньше по сравнению с "Ливерпулем".



Источник: Sky Sports