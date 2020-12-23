Моуринью - об Алли: нужно создавать для команды моменты, а не проблемы

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался об игре полузащитника Деле Алли в 1/4 финала Кубка английской лиги против "Сток Сити" (3:1).

Фото: ФК "Тоттенхэм"

Англичанин вышел на игру в стартовом составе и провел на поле 66 минут. Отметим, что контратака, которая привела к голу "Сток Сити", началась с потери мяча от Алли.



"По моему мнению, игрок, выступающий на такой позиции, должен создавать для своей команды моменты, а не проблемы. Они поймали нас на контратаке, так что я действительно был разозлен", - сказал Моуринью на послематчевой пресс-конференции.



Ранее английские СМИ сообщали о конфликте между тренером и игроком.



В нынешнем сезоне АПЛ Алли принял участие в 4-х матчах, проводя в среднем на поле 19 минут. Результативными действиями игрок не отметился.