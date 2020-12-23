Моуринью - об Алли: нужно создавать для команды моменты, а не проблемы

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался об игре полузащитника Деле Алли в 1/4 финала Кубка английской лиги против "Сток Сити" (3:1).
Фото: ФК "Тоттенхэм"
Англичанин вышел на игру в стартовом составе и провел на поле 66 минут. Отметим, что контратака, которая привела к голу "Сток Сити", началась с потери мяча от Алли.

"По моему мнению, игрок, выступающий на такой позиции, должен создавать для своей команды моменты, а не проблемы. Они поймали нас на контратаке, так что я действительно был разозлен", - сказал Моуринью на послематчевой пресс-конференции.

Ранее английские СМИ сообщали о конфликте между тренером и игроком.

В нынешнем сезоне АПЛ Алли принял участие в 4-х матчах, проводя в среднем на поле 19 минут. Результативными действиями игрок не отметился.

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Теги: Моуринью Алли Тоттенхэм
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