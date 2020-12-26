Клопп назвал причину, по которой он мог бы уйти из "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал информацию, согласно которой нападающий Мохамед Салах может перейти в мадридский "Реал".

Фото: ФК "Ливерпуль"

"Мы все могли бы поискать что-нибудь еще, если бы захотели. Но для меня на данный момент единственная причина уйти из "Ливерпуля" — погода. Какие еще могут быть основания? Это один из крупнейших клубов мира. Мы платим деньги. У нас великолепный стадион и прекрасные болельщики во всем мире. У клуба самый приятный красный цвет, так какие могут быть причины?" - передает слова Клоппа Goal.



Напомним, что возглавил "Ливерпуль" в 2015 году. Немецкому специалисту удалось по разу выиграть с красными Лигу чемпионов и чемпионат Англии. В нынешнем сезоне АПЛ "Ливерпуль" по итогам 14-и туров занимает 1-е место, набрав 31 очко.



Салах в текущем сезоне чемпионата Англии провел 13 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Ресурс transfermarkt оценивает рыночную стоимость египтянина в 120 млн евро.