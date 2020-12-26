"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Боруссии"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Брандт входит в сферу интересов лондонского "Арсенала".

Фото: ФК "Боруссия Д"

По данным источника, "канониры" считают 24-летнего немца подходящей кандидатурой на роль креативного полузащитника.



В нынешнем сезоне Брандт в составе "Боруссии" принял участие в 19-и матчах во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.



Источник: The Athletic