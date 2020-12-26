"Очевидно, у "Челси" всегда был отличный состав с хорошими игроками. Несколько месяцев назад мы играли с командой топового уровня. В данный момент мы, вероятно, говорим о сильнейшем составе в лиге", - сказал Артета.
Отметим, что матч "Арсенал" - "Челси" пройдет в субботу, 26 декабря. Начало - в 20.30 мск.
В настоящее время "канониры" занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ (14 очков). "Челси" идет пятым (25 баллов).
Источник: Sky Sports
Артета: у "Челси" сильнейший состав в чемпионате Англии
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета в преддверии матча с "Челси" в 15-м туре АПЛ высказался о составе "синих".
Фото: Reuters
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