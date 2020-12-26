"Лестер" ушел от поражения в матче с "МЮ"

"Лестер" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче 15-го тура АПЛ.
Фото: Getty Images
Счет в матче на 23-й минуте открыл Маркус Рашфорд, сориентировавшийся в штрафной соперника после прострела Джеймса и касания от Бруну Фернандеша. На 31-й минуте равновесие восстановил Харви Барнс, воспользовавшийся передачей Джеймса Мэддисона.

Во втором тайме Бруну Фернандеш вновь вывел "МЮ" вперед, откликнувшись на передачу Эдинсона Кавани в штрафную "Лестера". "Лисы" спаслись от поражения усилиями Джейми Варди, на 85-й минуте замкнувшего прострел Айосе Переса.

Отметим, что "Лестер" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков. "Ман Юнайтед" идет третьим (27 очков).

Английская Премьер-Лига

15-й тур

"Лестер Сити" 2:2 "Манчестер Юнайтед"

Голы: Барнс, 31, Варди, 85 - Рашфорд, 23, Фернандеш, 79

"Лестер Сити": Шмейхель, Кастань, Эванс, Фофана, Джастин, Олбрайтон (Перес, 81), Тилеманс, Ндиди, Барнс, Мэддисон, Варди

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Бейи, Линделёф (Туанзебе, 64), Шоу, Магуайр, Фред, Мактоминай, Фернандеш, Джеймс (Погба, 54), Марсьяль (Кавани, 75), Рашфорд

Предупреждения: Фернандеш, 45+1, Мэддисон, 54, Ндиди, 89

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Теги: АПЛ Манчестер Юнайтед Лестер
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