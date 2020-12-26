Сульшер: разочарован, что мы не обыграли "Лестер". У нас было много опасных моментов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер высказался о результате матча 15-го тура АПЛ с "Лестером" (2:2).

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"Я разочарован, что мы не выиграли сегодня, потому что у нас было много опасных моментов, и мы могли бы закончить матч заранее. Но "Лестер" очень опасен — гол Джейми Варди просто показывает их силу", - сказал Сульшер.



Отметим, что в игре с "Лестером" "МЮ" дважды вел в счете, но в итоге упустил победу. Ничью "лисам" принес гол Джейми Варди на 85-й минуте.



"Ман Юнайтед" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ (27 очков). "Лестер" идет вторым (28 очков).



Источник: BBC