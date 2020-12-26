Минамино: "Ливерпуль" хочет выиграть как можно больше трофеев в новом году

Хавбек "Ливерпуля" Такуми Минамино поделился ожиданиями от 2021 года.

Фото: ФК "Ливерпуль"

"Лично я, когда играю, выкладываюсь на 120 процентов и стараюсь изо всех сил. Что касается команды, мы хотим выиграть как можно больше трофеев", - приводит слова Минамино пресс-служба английского клуба.



По итогам 14-и туров АПЛ "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу, набрав 31 очко. В 1/8 финала Лиги чемпионов красным предстоит сразиться с "РБ Лейпцигом".



Источник: официальный сайт ФК "Ливерпуль"