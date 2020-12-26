"Сегодня главное — результат. Нам очень нужна была эта победа. Нам не везло и мы были разочарованы нашими результатами за последние восемь недель, так что это был большой день для нас.
Со стартового свистка было видно, что у команды есть энергия и желание выйти и выиграть игру. Я рад за них и за наших болельщиков", - сказал Артета на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, что "канониры", одержав победу над "Челси", прервали 7-и матчевую серию без побед в АПЛ. "Арсенал" поднялся на 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 17 очков. "Синие" же теперь располагаются на 6-м месте с 25-ю баллами в активе.
Источник: BBC
Артета прокомментировал победу над "Челси"
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета подвел итоги победного матча 15-го тура чемпионата Англии с "Челси" (3:1).
Фото: ФК "Арсенал"
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