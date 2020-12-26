"Сегодня был не наш день". Лэмпард - об игре с "Арсеналом"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Англии с лондонским "Арсеналом" (1:3).

Фото: ФК "Челси"

"Во втором тайме мы проявили некоторую настойчивость, но было уже слишком поздно. Первый тайм мы были слишком пассивны.



Если вы выступаете ниже своих возможностей, то всё идет против вас. Такова жизнь. В другой день мы могли бы забить пенальти и вернуться в игру, но сегодня был не наш день", - сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.



Поражение в матче с "Арсеналом" стало для "Челси" 3-м за последние 4 игры в Английской Премьер-Лиге. Команда Фрэнка Лэмпарда по-прежнему имеет в своем активе 25 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. "Канониры", прервав 7-матчевую безвыигрышную серию, поднялись на 14-ю строчку, набрав 17 очков.



Источник: ВВС