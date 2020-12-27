Как сообщается, представители Месута Озила и туринского "Ювентуса" уже имели контакт по возможному переходу футболиста лондонского "Арсенала" в состав чемпиона Италии.
"Ювентус" может взять игрока в аренду и выплачивать часть его зарплаты. Другая часть останется за "Арсеналом".
Месут Озил был исключен из заявки лондонского "Арсенала" на английскую Премьер-лигу и Лигу Европы, но может быть включен в нее в январе.
Озил перешел в "Арсенал" в сентябре 2013 года из мадридского "Реала" за 47 млн. евро. За все время выступления в составе "канониров" он сыграл 254 матча, забил 44 гола и отдал 77 результативных передач.
Источник: Tuttosport
Озил может стать игроком "Ювентуса"
Игрок лондонского "Арсенала" Месут Озил может перейти в туринский "Ювентус".
Фото: "Getty Images"
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