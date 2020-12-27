Озил может стать игроком "Ювентуса"

Игрок лондонского "Арсенала" Месут Озил может перейти в туринский "Ювентус".
Фото: "Getty Images"
Как сообщается, представители Месута Озила и туринского "Ювентуса" уже имели контакт по возможному переходу футболиста лондонского "Арсенала" в состав чемпиона Италии.

"Ювентус" может взять игрока в аренду и выплачивать часть его зарплаты. Другая часть останется за "Арсеналом".

Месут Озил был исключен из заявки лондонского "Арсенала" на английскую Премьер-лигу и Лигу Европы, но может быть включен в нее в январе.

Озил перешел в "Арсенал" в сентябре 2013 года из мадридского "Реала" за 47 млн. евро. За все время выступления в составе "канониров" он сыграл 254 матча, забил 44 гола и отдал 77 результативных передач.

Источник: Tuttosport

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Озил Арсенал АПЛ Зарубежные трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Черышев рассказал о планах на 2021 год
Кириченко: из тренеров в этом году выделил бы Черевченко. Сейчас "Химки" ближе к зоне еврокубков, чем к зоне вылета
Рязанцев: переходил в "Зенит", чтобы потом уехать в Европу
Боатенг: белые футболисты никогда не хотели поддержать меня в борьбе с расизмом
Левандовски получил награду Globe Soccer Awards лучшему игроку года
Анчелотти: за год "Эвертон" достиг существенного прогресса
Главный тренер "Баварии" Флик признан лучшим тренером года по версии Globe Soccer
Кирьяков: раньше мы говорили, что уступаем топ-лигам, но после них мы самые сильные. Оказывается, нет
Источник: "Вулверхэмптон" интересуется нападающим "Реала" Йовичем
Гросс возглавил "Шальке". Он стал четвертым тренером команды в нынешнем сезоне
"Барселона" рассказала о травме Месси
Лавров - о матче "Сочи" - "Спартак": я против того, чтобы обзываться. Это не российское отношение к гостям 1
Роналду не придется отбывать карантин после возвращения из ОАЭ
Агент Ришарлисона: из "Зенита" к нам никто не обращался 3
Озил может стать игроком "Ювентуса"
Лавров - о лимите на легионеров: какая-то степень защиты российского футбола должна быть 6
Гендиректор "Милана" Газидис: пока продление контракта с Ибрагимовичем не обсуждали
Нойер: игры без болельщиков заставили игроков "Баварии" многое переосмыслить
Сайманов: "Рубин" не платил за Игнатьева 7 миллионов
Лавров: система "осень-весна" для нашего футбола не подходит 7
Сайманов: "Рубин" хотел взять Урунова. Слуцкий уже думал, как перестроит схему под него 2
Ибрагимович: в "Милане" я чувствую себя как дома
"Манчестер Сити" претендует на хавбека "Барселоны"
"Интер" нацелился на Жервиньо
Источник: "Зенит" предложил Ришарлисону зарплату 10 млн евро в год 43
Сайманов: наверное, у Игнатьева есть психологические проблемы. На тренировках очень хорошо выглядит
АЕК определился с преемником Карреры 2
Ибрагимович: Марадона - единственный, кто лучше меня 2
Месси пропустит игру с "Эйбаром" из-за отпуска 1
Савин: "Локомотив" предлагал мне 100 000 долларов в месяц 1
Все новости
-