"Наполи" проявляет интерес к защитникам из "Барселоны" и "Челси"

"Наполи" намерен укрепить позицию левого защитника в зимнее трансферное окно.

Фото: ФК "Наполи"

По данным источника, итальянский клуб может взять в аренду Хуниора Фирпо у "Барселоны" или пригласить Эмерсона, выступающего за лондонский "Челси".



Отмечается, что для осуществления перехода одного из игроков, неаполитанцам придется расстаться с несколькими футболистами, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.



Напомним, что "Наполи" по итогам 14-и туров итальянского чемпионата занимает 6-ю строчку турнирной таблицы, набрав 25 очков.



Источник: Corriere dello Sport