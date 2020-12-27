По данным источника, итальянский клуб может взять в аренду Хуниора Фирпо у "Барселоны" или пригласить Эмерсона, выступающего за лондонский "Челси".
Отмечается, что для осуществления перехода одного из игроков, неаполитанцам придется расстаться с несколькими футболистами, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
Напомним, что "Наполи" по итогам 14-и туров итальянского чемпионата занимает 6-ю строчку турнирной таблицы, набрав 25 очков.
Источник: Corriere dello Sport
"Наполи" проявляет интерес к защитникам из "Барселоны" и "Челси"
"Наполи" намерен укрепить позицию левого защитника в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Наполи"
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