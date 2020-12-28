Лэмпард прокомментировал ничейный результат матча с "Астон Виллой"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Англии с "Астон Виллой" (1:1).

Фото: ФК "Челси"

"Мы сами уступили ничью. С точки зрения настроя, усилий, некоторых моментов матча мои игроки были очень хороши и сыграли на высоком уровне с действительно хорошей командой.



В конце матча мы создали несколько опасных моментов и почти забили, но удача отвернулась от нас", - сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.



После ничейного результата матча с "Астон Виллой" команда Фрэнка Лэмпарда занимает 6-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 очков. 3 января "Челси" предстоит провести домашний матч против "Манчестер Сити". Начало встречи - в 19:30 по Москве.



Источник: ВВС