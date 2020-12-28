Тухель может сменить Лэмпарда в "Челси"

Бывший главный тренер "ПСЖ" и дортмундской "Боруссии" Томас Тухель может возглавить "Челси".





Фото: ФК "Боруссия Д"

По данным источника, лондонский клуб проявляет предметный интерес к приглашению немецкого специалиста. Сам Тухель не против возглавить "Челси". Одним из факторов, положительно влияющих на возможное назначение Томаса, является то, что за "синих" выступают сразу три его соотечественника – нападающий Тимо Вернер, хавбек Кай Хавертц и защитник Антонио Рюдигер.



Ранее сообщалось, что Тухеля также привлекают варианты работы в лондонском "Арсенале" и "Манчестер Юнайтед".



Напомним, что сегодня, 28 декабря, "Челси", который возглавляет Фрэнк Лэмпард, на своем поле принимал "Астон Виллу" в рамках 16-го тура АПЛ. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.



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